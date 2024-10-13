Україна

"Гірники" посіли сьоме місце у рейтингу.

Спортивний дослідницький центр CIES Football Observatory на своєму офіційному сайті представив рейтинг найдорожчих клубів не з топ-5 ліг Європи.

Вартість клубу підраховувалася сумою всіх гравців, що йому належать.

Рейтинг очолюють одразу три португальські клуби — Бенфіка (483 млн євро), Спортінг (473) та Порту (399).

У топ-10 увійшов представник УПЛ – донецький Шахтар, вартість якого оцінена у 265 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо та Шахтар увійшли до топ-100 найдорожчих клубів.