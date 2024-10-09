Україна

Вартість клубів визначалася сумою гравців.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті представив рейтинг клубів за трансферною вартістю складів.

Перше місце в рейтингу у мадридського Реалу — 1,728 млрд євро, а за ним йдуть два представники АПЛ — Манчестер Сіті та Челсі.

Також до топ-100 клубів увійшли два клуби української Прем'єр-ліги – київське Динамо (154 млн євро) та донецький Шахтар (265 млн євро).

Топ-10 рейтингу найдорожчих клубів:

1. Реал Мадрид (Іспанія) — € 1,728 млрд

2. Манчестер Сіті (Англія) — € 1,471 млрд

3. Челсі (Англія) — € 1,388 млрд

4. Арсенал (Англія) — € 1,225 млрд

5. Барселона (Іспанія) — € 1,124 млрд

6. Ліверпуль (Англія) — € 1,099 млрд

7. ПСЖ (Франція) — € 1,088 млрд

8. Манчестер Юнайтед (Англія) — € 989 млн

9. Тоттенгем (Англія) — € 886 млн

10. Баєр (Німеччина) — € 862 млн.

Раніше стало відомо, коли в 1/8 Кубку України зіграють матчі Шахтар та Динамо.