Вартість клубів визначалася сумою гравців.
Гравці Динамо Київ, ФК Динамо Київ
09 жовтня 2024, 14:49
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті представив рейтинг клубів за трансферною вартістю складів.
Перше місце в рейтингу у мадридського Реалу — 1,728 млрд євро, а за ним йдуть два представники АПЛ — Манчестер Сіті та Челсі.
Також до топ-100 клубів увійшли два клуби української Прем'єр-ліги – київське Динамо (154 млн євро) та донецький Шахтар (265 млн євро).
Топ-10 рейтингу найдорожчих клубів:
1. Реал Мадрид (Іспанія) — € 1,728 млрд
2. Манчестер Сіті (Англія) — € 1,471 млрд
3. Челсі (Англія) — € 1,388 млрд
4. Арсенал (Англія) — € 1,225 млрд
5. Барселона (Іспанія) — € 1,124 млрд
6. Ліверпуль (Англія) — € 1,099 млрд
7. ПСЖ (Франція) — € 1,088 млрд
8. Манчестер Юнайтед (Англія) — € 989 млн
9. Тоттенгем (Англія) — € 886 млн
10. Баєр (Німеччина) — € 862 млн.
Раніше стало відомо, коли в 1/8 Кубку України зіграють матчі Шахтар та Динамо.