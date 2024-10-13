Україна

Захисник Кривбасу розповів про роботу під час перерви на матчі збірних.

Криворізький Кривбас пішов на жовтневу міжнародну перерву в якості восьмої команди української Прем’єр-ліги, здобувши 11 очок за вісім зіграних матчів.

Нещодавно команда Юрія Вернидуба відновила роботу на тренуваннях, про що в останньому інтерв’ю розповів захисник "червоно-білих" Олександр Драмбаєв.

"Вважаю, ця контрольна гра проти Олександрії для нас не менш важлива, аніж такий самий матч у чемпіонаті. Товариські матчі для того і є, щоб не втратити форму в міжнародну паузу і відпрацювати якісь нові тактичні схеми. Дати шанс молодим гравцям, спробувати когось на нових позиціях.

Очікуємо на цікаву гру та налаштовуємось показати хороший цікавий футбол", — заявив український виконавець.

Товариський матч проти Олександрії команда Юрія Вернидуба проведе 13 жовтня, о 15:00.

Наступний матч УПЛ криворізький Кривбас проведе в гостях у луганської Зорі.