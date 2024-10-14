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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 13 жовтня 2024 року.

У рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Фінляндії приймала збірну Англії.

Команда Лі Карслі володіла ініціативою за ходом усього протистояння, однак до останнього не квапилась закріплювати здобуту перевагу за рахунком, тому суперники постійно перебували на межі від того, аби вирівняти становище.

Однак під фіни так і не реалізували власні гольові моменти до того, як отримали ще два голи у власні ворота, після чого долю матчу було вирішено.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фінляндія — Англія в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Фінляндія — Англія 1:3

Голи: Госконен, 87 — Гріліш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84

Фінляндія: Градецькі — Альхо (Антман, 82), Госконен, Іванов, Уронен — Камара, Шюллер (Вальта, 63), Пельтола — Єнсен (Лод, 75), Кельман (Пох’янпало, 63), Кескінен (Пуккі, 75).

Англія: Гендерсон — Вокер, Стоунз, Геї, Александер-Арнольд — Райс (Галлагер, 85), Гомес (Льюїс, 80) — Палмер (Мадуеке, 69), Беллінгем (Фоден, 80), Гріліш — Кейн (Воткінс, 69).