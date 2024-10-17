Україна

Важка травма коліна не дозволить футболісту повернутись до завершення 2024 року.

Український фланговий захисник Василь Гакман мав надзвичайно невдалий досвід у домашньому матчі дев’ятого туру Прем’єр-ліги проти луганської Зорі (2:1), оскільки вийшов на заміну поперерві, однак уже на 75 хвилині відбулась його зворотня заміна через травму коліна.

Як з’ясувалось пізніше, у 24-річного виконавця діагностували пошкодження зв'язок колінного суглоба та менісків, що потребувало оперативного втручання.

Напередодні Василя було успішно прооперовано, і наразі лікарі планують для нього фазу реабілітації.

Тим часом футболіст розповів про свій стан після операції:

"Операція пройшла успішно. Зараз добре себе почуваю, дякую всім за підтримку і допомогу. Зараз найголовніше — це правильне відновлення, щоб якнайшвидше повернутися на поле.

Щодо епізоду, коли отримав травму, то пам’ятаю, що пішов на суперника, хотів зіграти у м’яч. А вийшло так, що він першим ударив по м’ячу і з протяжкою зіграв у мою ліву ногу. Тим самим — вивернув моє коліно.

Пішло зміщення в іншу сторону, одразу відчув, що не зможу продовжити гру. Біль був настільки сильний, що не зміг сам підвестись", — заявив український виконавець.

Повернення Гакмана до гри очікується не раніше початку другої частини поточного сезону.