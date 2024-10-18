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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.

Ковалівський Колос та донецький Шахтар відкриють програму десятого туру української Прем'єр-ліги матчем у Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після нічиєї проти київського Лівого Берега (0:0), залучив до стартового складу Поправку на правий фланг оборони, тоді як Гагнідзе гратиме в опорній зоні, а Алефіренко розташується праворуч в атаці.

Маріно Пушич, на тлі розгрому черкаського ЛНЗ (5:1), використав із перших хвилин Педріньйо Азеведо ліворуч у захисті, тоді як Егіналду та Невертон гратимуть у атаці.

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Алефіренко, Оріховський, Велетень — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ільїн, Дієго, Криворучко, Безбородько, Паулаускас.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Егіналду, Невертон.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Сікан, Вінісіус, Назарина, Марлон, Кевін, Педріньйо да Сілва, Фарина.



Гра Колос — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.