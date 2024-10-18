Україна

Команду Маріно Пушича від чергової втрати очок урятував лише VAR.

Відпочинок від клубного футболу — це рішення цілком слушне за ходом насиченого сезону, проте захоплюватись цим теж не варто. Українська Прем’єр-ліга знову поверталась на наші екрани, після перерви тривалістю майже в два тижні, і варто було нагадати глядачам, що за календарем у нас стартував десятий тур національної першості.

І оскільки вже посеред наступного тижня донецький Шахтар гратиме в Лондоні матч Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсеналу, то саме з гри за участі команди Маріно Пушича ми й розпочинали черговий футбольний вікенд. Цього разу чинні чемпіони країни навідались до Ковалівки, яка вже за традицією є негостинною як для приїжджих команд, так і для результативного футболу загалом. А страждає від цього безпосередньо ще й сам господар арени, Колос.

Однак цього разу страждати довелось саме Шахтарю. У першому таймі — так точно. Бо нічого команда Поздєєва не давала робити своїм суперникам попереду, тоді як натомість мала дуже непогані гольові моменти біля воріт Різника. І якщо удари головою від Краснічі та Болівара з подач кутових воротар "гірників" якось витягнув, то одного разу той-таки венесуельський форвард відверто пробачив, коли не влучив із близької відстані в порожні ворота.

У відповідь команда Пушича могла скільки завгодно довго тримати м’яч у себе, проте лише одного разу їй дали пробити не з-за меж штрафного — Егіналду посеред тайму змарнував рідкісну нагоду на правому фланзі штрафного, запустивши м’яч над дев’яткою, після чого лише Судаков та Зубков здалеку трохи турбували Пахолюка, але акцентів у атаки гостей як не було, так до перерви й не з’явилось.

Після перерви мало що змінилось на футбольному полі. Шахтар намагався атакувати, Пушич додав потужності парою замін, але забила його команда в підсумку радше всупереч обставинам на полі. На 59 хвилині Краснічі зупинив дуже цікаву "суху" серію команди за його перебуванні на полі, зрізавши в дальній кут власних воріт передачу Зубкова з лівого флангу штрафного.

Цей м’яч додав гостям трохи натхнення, і оскільки в подальшому вони вже значно легше створювали гольові нагоди, то на мить Шахтар подумав, що перемога вже в його кишені. Але між створювати моменти та забивати голи все ж таки є різниця, тож до останнього на полі існувала напруга. Напруга, від якої команда Пушича ледь не розсипалась учергове в цьому сезоні.

На останніх секундах компенсованого часу провалився лівий фланг оборони донеччан, і простріл Третьякова з правого флангу штрафного на ближній у сітку власних воріт зрізав Конопля. Це міг би бути черговий автогол у цій грі, однак VAR миттєво втрутився в ситуацію й усі побачили відмашку Дієго проти Педріньйо Азеведо за мить до цього. Питань немає, треба скасовувати, а на більше в команди Поздєєва часу вже не було.

У наступному турі ковалівський Колос навідається до житомирського Полісся, а донецький Шахтар посеред тижня гостюватиме в лондонського Арсеналу, тоді як вихідними гратиме гостьове Класичне проти київського Динамо.Колос —0:1Краснічі, 59 (авт.)Пахолюк — Поправка, Краснічі, В. Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Алефіренко (Третьяков, 68), Оріховський (Салабай, 68), Велетень (Безбородько, 75) — Болівар (Дієго, 75).Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков (Марлон, 86), Егіналду (Сікан, 46), Невертон (Кевін, 46).Попередження: Велетень, Болівар, Дієго — Матвієнко, А. Бондаренко, Судаков