Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 19 жовтня та розпочнеться о 15:30.

Київське дербі!

ОБОЛОНЬ — ДИНАМО

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ, 15:30. "ОБОЛОНЬ", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Зачекалися, зачекалися. Нехай “пивовари” і грали в УПЛ ще минулий сезон, кожна нова зустріч Оболоні з Динамо несе у собі особливий флер. Звичайно, “Голіаф” у цих дуелях перемагає частіше, але тим цінніша кожна перемога “Давiда”. Те, як “пивовари” минулого сезону вибили Динамо з кубка – по-справжньому легендарно, на одному рівні з кубковим подвигом, наприклад, Леганеса проти Реала, що тренував Зінедін Зідан. Особливих ноток тріумфу надав той факт, що переможний гол забив Сергій Косовський – не однофамілець, а рідний син легенди...

І зараз, і в минулому сезоні, і взагалі завжди Динамо набагато сильніше за Оболонь. "Пивовари" в принципі, незважаючи на ім'я гучного спонсора, живуть дуже скромно, вважають кожну копійку: навіть Рух, хоч би як зразково-показово робив ставку на внутрішні ресурси, переманив у київського клубу Ігоря Краснопіра. Як наслідок, Оболонь уже другий сезон проводить у тяжкій боротьбі за виживання і, зокрема, стабільно остання команда ліги за забитими. Минулого сезону врятувалися через стикові матчі (які зіграли 0:0 та 1:0), зараз йдуть взагалі у зоні вильоту.

Але “пивовари” мають вічний козир слабкого: менша затребуваність гравців. Шість гравців Динамо їздили до національної збірної України, шість до молодіжної – ну і Герреро, звичайно, змотався в Америку, за 20000 кілометрів налітав. Це не говорячи про те, що Динамо в принципі постійно грає по два матчі на тиждень – у єврокубках Оболонь, звісно, ​​теж не грає.

Як наслідок, “пивовари” усі ці два тижні без проблем готувалися до дербі. За цей час вони навіть контрольний матч зіграли, щоб не випадати з ритму: зустріч із Зорею закінчилася 2:2. Динамо теж зіграло матч: у ньому пенальті потягнув та забив... Жан Беленюк.

Так, це був виставковий матч – благодійний, на користь ЗСУ. Караваєв, Дячук, Андрієвський побігали разом із блогерами, стендап-коміками та іншими медійними персонажами, але до повноцінної підготовки до дербі це, звісно, ​​стосунку не має. Ну а ті, хто повернувся зі збірних, провели разом буквально пару тренувань – і у формі перебувають дуже різний.

Це дещо прирівнює шанси київських команд – і в такій ситуації зростає відповідальність на тих, хто нікуди не їздив. Окремо постає питання щодо Ярмоленка, який перед збірною отримав невелику травму. Чи готовий він зіграти проти Оболоні? Якщо так, то скільки? Його ігровий інтелект та виняткові футбольні якості стануть у пригоді проти насиченої оборони.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамівці можуть здобути 710-ту перемогу в історії Чемпіонату України.

40-й матч Оболоні в УПЛ.

Безпрограшна домашня серія Оболоні продовжується в Чемпіонаті 2 гри: перемога та нічия і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 10 ігор: 9 перемог та нічия.

110-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).

Динамо при Олександру Шовковському може забити 100-й гол у всіх турнірах (ще 2 м’ячі).

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