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Захисник Лівого Берега прокоментував підготовку до Полісся.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег проведе гостьовий матч проти житомирського Полісся.

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Напередодні гри захисник "лелек" Владислав Шаповал поділився власними очікуваннями від гри.

"Після матчу з Колосом отримали три вихідних, під час яких мали можливість відпочити та відволіктись від футболу. Потім провели продуктивний мінізбір. Робота була складною, але ми вже звикли до цього.

Дійсно, суперники в УПЛ дуже складні, тому ми вже втратили низку очок у цьому чемпіонаті, але варто також зважати на рівень суперників. Грали проти Шахтаря, Кривбасу, Динамо… Однак ми працюємо далі та стаємо кращими з кожним днем.

Під час цієї паузи провели низку теоретичних занять. Тренери нам указували на помилки, і на тренуваннях намагаємось виправляти всі ті помилки, що були.

Мені буде приємно повернутися на арену Полісся, яка раніше була для мене домашньою. Налаштовуюсь, як і на інші матчі, по-бойовому. Прагнемо у Житомирі набрати очки.

Із Поліссям я вигравав Першу лігу. Приємно згадувати той сезон, адже досягнули бажаного результату. Здобули золоті медалі за рахунок дружнього колективу. Вважаю, що закономірно виграли Першу лігу.

Після виходу в УПЛ перестав отримувати ігрову практику, тому вирішив залишити Полісся. Це було не рішення тренера. Із Юрієм Калітвінцевим я і зараз спілкуюсь. Перед переходом до Лівого Берега радився з ним

Із нинішнього складу Полісся спілкуюся з Кудриком, Назаренком, а також із деякими представниками тренерського штабу. Радий, що Назаренко мав можливість дебютувати за національну збірну.

Обговорювали зі своїми колишніми партнерами по команді найближчий матч. У Житомирі всі на нас чекають. Сказав, що легко їм проти нас не буде. У Полісся хороша команда і вони заслужено зараз посідають друге місце. Там є необхідний сплав досвіду та молодості.

Наша команда вже стала більш досвідченою. Хлопці вже освоїлися серед "еліти" і немає того хвилювання, яке було на початку сезону. Сподіваюсь, що зможемо здивувати Полісся. Працювали для того, щоб продемонструвати свій найкращий футбол. Намагатимемось виконати всі тренерські настанови", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Лівий Берег відбудеться 19 жовтня, о 18:00.