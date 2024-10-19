Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня десятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 19 жовтня.

Матчу Оболоні та Динамо ми присвятили окремий анонс.

Олександрiя — Ворскла

Субота, 19 жовтня, 13:00. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Ворскла збирається боротися хоч за щось серйозне?

Олександрія, володіючи ресурсами ні в чому не краще, “везе” полтавцям вже 11 очок. Не так вже й багато, скажете ви? Тоді нагадаю, що у команди Ротаня ще й матч у запасі. Якось непомітно все більше і більше команд стають командами, порівняно з Ворсклою, іншого рівня: добре Полісся (ресурсів у рази більше), скрiпивши серце – Рух (академія видала прекрасне покоління), але зараз, коли команда на 11-му місці, можна сказати, що її обходять уже всі поспіль. Навіть апеляція до академії Руху така, соромна: з чим, з чим, а з академією у Ворскли проблем ніколи не було, останній діамант буквально рік тому в Шахтар продали.

Але якщо інші проекти розвиваються, то Ворскла все більше й більше в'язне під час застою. Той випадок, коли одні клуби ставлять на оптову закупівлю, інші – на талантiв школи, треті – на перспективного тренера та довіру йому, а полтавці тим часом живуть за принципом “Не вилітаємо – і добре”. Ні для кого не секрет, що Костянтин Жеваго має великі проблеми, і футбольний актив для нього не те що на другому, а на сто другому місці – але справа в тому, що й ті ресурси, які в нього є, клуб використовує дуже слабо.

Сьогодні, швидше за все, проти Філіппова та компанії вийдуть Ісенко, Гучек, Бацула. Не такі й погані гравці, щоби програвати один матч за іншим. Але, звісно, ​​Олександрія виглядає беззаперечним фаворитом гри. Поставлений малюнок гри одна команда має, а інша – нi. Цікаво, скільки ще місяців Сергій Долганський протримається у напівпозиції під назвою “в.о.”: коли і не звільняють, і повноцінним головним тренером не роблять.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

820-й матч Ворскли в УПЛ, в якому полтавчани можуть зазнати 320-ї поразки або забити 900-й гол (ще 1 м’яч).

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 13 ігор: 8 перемог та 5 нічиїх.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 6 ігор: 3 нічиї та 3 поразки.

Гостьова гольова серія Ворскли триває в УПЛ 6 ігор — 8 голів.

Олександрія при Руслану Ротаню може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко, 15-й — Олександр Скляр (обидва — Ворскла), 10-й — Євгеній Смирний, Денис Костишин (обидва — Олександрія).

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Бєляєв

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Бацула — Ізотов, Пердута — Скляр, Нестеренко, Кане — Ієде

прогноз 2:0

Полiccя — Лiвий Берег

Субота, 19 жовтня, 18:00. Арена “Полісся”, Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

У другому матчі фаворитизм господарів позначений ще яскравіше. Навіть другий склад Полісся набагато сильніший, ніж перший – Лівого Берега. Це не дивно, якщо згадати, скільки Буткевич витратив на комплектацію команди: лідери житомирців після виходу до УПЛ змінилися вже двічі, якщо не тричі. Про бідного Бені Макуана вже ніхто не згадує, бо Назаренко та Гуцуляк ще краще – а у бідного Лівого Берега навіть Банада дискваліфікований.

Результат гри був би цілком очевидний, якби не одне “але”. Лівий Берег реально дуже якісно грає в обороні – він багато в чому завдяки цьому і в УПЛ вийшов, і деякі очки у вищій лізі набирає. Єдина нічия у сезоні у киян – нульова, одна з двох перемог – з рахунком 1:0. Немає жодних сумнівів, що Лівий Берег піде в оборону – і подивимося, як Полісся впорається з квестом зі зламування такої стіни.

Хоча втрата Банади дуже значуща і в контексті побудови редутів також.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшний клубний рекордний серіал Полісся в УПЛ триває 13 ігор: 9 перемог та 4 нічиї.

Гольова клубна рекордна серія Полісся в Чемпіонаті триває 13 ігор — 26 голів.

10-й матч Лівого Берега в УПЛ.

Безвиграшний серіал Лівого Берегу триває 4 гри: нічия та 3 поразки.

Лівий Берег не забиває голів в УПЛ впродовж 363-х хвилин.

150-й матч на клубному рівні у всіх турнірах може провести Сергій Чоботенко (Полісся).

10-й тренерський матч Віталія Первака в УПЛ.

40-й гол в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк, 20-й — Олександр Назаренко (обидва — Полісся).

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Мельниченко, Крушинський — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут, Синиця, Галас — Кобзар