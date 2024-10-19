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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Оболонь та Динамо.

Київські Оболонь та Динамо зіграють у столичному дербі на полі Оболонь-Арени в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Шищенко, після поразки від одеського Чорноморця (0:1), використав із перших хвилин Мединського в центрі поля.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (2:1), залучив до стартового складу Дубінчака ліворуч у захист, тоді як Шапаренко та Бражко гратимуть у опорній зоні, а Караваєв та Ванат долучаться до атаки.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Черненко, Вітенчук, Мединський — Суханов, Тарануха, Блізніченко.

Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Чернов, Юшко.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Бражко — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинський, Малиш, Герреро, Біловар, Брагару, Михайленко, Андрієвський.



Гра Оболонь — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.