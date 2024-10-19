Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Оболонь та Динамо.
Володимир Бражко, фото ФК Динамо Київ
19 жовтня 2024, 14:31
Київські Оболонь та Динамо зіграють у столичному дербі на полі Оболонь-Арени в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.
Сергій Шищенко, після поразки від одеського Чорноморця (0:1), використав із перших хвилин Мединського в центрі поля.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (2:1), залучив до стартового складу Дубінчака ліворуч у захист, тоді як Шапаренко та Бражко гратимуть у опорній зоні, а Караваєв та Ванат долучаться до атаки.
Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Черненко, Вітенчук, Мединський — Суханов, Тарануха, Блізніченко.
Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Чернов, Юшко.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Бражко — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинський, Малиш, Герреро, Біловар, Брагару, Михайленко, Андрієвський.
Гра Оболонь — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.