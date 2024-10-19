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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та київський Лівий Берег.

Житомирське Полісся та київський Лівий Берег зіграють на житомирському Центральному в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Імад Ашур, після перемоги над полтавською Ворсклою (2:1), залучив до стартового складу Шастала та Сарапія в обороні, тоді як Кушніренко гратиме в центрі поля, а Лєднєв розташується праворуч в атаці.

Віталій Первак, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Ігора Когута та Сідннея на флангах у атаці, тоді як Співаков розташується в опорній зоні.

Полісся: Волинець — Шастал, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко, Крушинський — Лєднєв, Луїфер, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Уліганець, Брістрич, Пайшао, Йока, Корж, Мельниченко, Майсурадзе, Віалле, Матіч, Смоляков.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал — Співаков, Дедух — І. Когут, Синиця, Сіднней — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Фастов, Астахов, Самар, Дударенко, Косовський, М. Когут, Приходько, Войцеховський, Галас, Непейпієв, Кобзар.



Гра Полісся — Лівий Берег почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.