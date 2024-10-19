Україна

Колектив Сергія Шищенка пішов на авантюру з атакувальним футболом і прогорів.

Окрасою будь-якого туру української Прем’єр-ліги може стати принципова зустріч і в контексті десятого раунду національної першості було одразу два великих дербі в межах одного міста. Перше з них мало місце в розпал суботньої частини протистоянь у Києві, де Оболонь приймала Динамо в рамках, як не складно здогадатись, столичного дербі.

Усі вболівальники пам’ятали, із якими труднощами "біло-сині" зіштовхувались у обох зустрічах на Оболонь-Арені в минулому сезоні, проте цього разу передматчеві розклади були явно на їхню користь, навіть незважаючи на вихід команди Олександра Шовковського, як і суперників, після жовтневого міжнародного вікна та чергове протистояння в єврокубках, що має відбутись уже зовсім скоро. "Пивовари" за будь-яких умов були передостанніми в турнірній таблиці, тож мали стрибнути на голову вище власних можливостей.

Команда Шищенка ризикнула зіграти зі старту у атакувальний футбол на зустрічних курсах із суперниками, ті подивились на це десь хвилин п’ять, а потім швидко зрозуміли, як цю високу лінію захисту Оболоні обходити. Що не закидання на хід Ванату — то одразу небезпечний момент. А той і сам радий цим користатись, тож за перший тайм устиг заробити та реалізувати пенальті, відзначитись забитим м’ячем і ще ледь не асистував на Шапаренка під перших гол, однак Мединський утрутився й збив гольовий пас для нападника гостей.

Не дивлячись на те, що план відверто не спрацював, команда Шищенка намагалась і надалі за ним слідувати, що призводило до все нових і нових загроз для воріт Федорівського, тоді як попереду ситуація на краще не змінювалась, а отже й сподівань на дивовижний порятунок у другому таймі ні в кого не було.

Оболонь після перерви спробувала зробити вигляд, що нічого не сталось, але то було таким собі заняттям. Чергова контратака Динамо на 49 хвилині призвела до четвертого забитого м’яча гостями, який опинився на рахунку Караваєва за підсумком пострілу з правого флангу штрафного. І лише після цього нарешті спрацював один із стандартів "пивоварів", а Михавко на ближній зрізав у сітку власних воріт простріл Блізніченка.

Якби друга подія сталась без першої, то, можливо, ми б отримали цікавий другий тайм. А так — перевага в три м’ячі нікуди не поділась, тож скільки б простору біля власних воріт не давало Динамо своїм суперникам, шансів урятуватись усе одно не було. Ще й на 73 хвилині дальній постріл від Бражка в правий кут із пів кола перед штрафним остаточно прибив господарів поля, тож і дербі, як такого, у нас не вийшло.

У наступному турі Оболонь поїде в гості до львівських Карпат, а Динамо прийматиме Шахтар у Класичному, тоді як посеред тижня навідається до італійської Роми в рамках Ліги Європи УЄФА.Оболонь —1:5Михавко, 51 (авт.) — Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пен.), 29, Караваєв, 49, Бражко, 73Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84) — Черненко (Юшко, 69), Вітенчук (Курко, 79), Мединський — Суханов, Тарануха (Лях, 69), Блізніченко (Слободян, 69).Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко (Герреро, 80), Бражко — Караваєв (Біловар, 74), Буяльський (Рубчинський, 63), Кабаєв (Брагару, 63) — Ванат (Андрієвський, 79).Попередження: Тарануха, Дубко, Черненко, Курко