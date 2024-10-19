Україна

Уперше в цьому сезоні команда Імада Ашура не уразила ворота суперників.

Незвична група команд формує групу лідерів у турнірній таблиці української Прем’єр-ліги в цьому сезоні, і до неї радо долучається житомирське Полісся. У рамках десятого туру національної першості команда Імада Ашура в найбільш пізньому часовому слоті приймала київський Лівий Берег та планувала здобути чергову домашню перемогу в поточній кампанії.

У той самий час абсолютні новачки "елітного" дивізіону знову зіштовхнулись із суперником, якого можна було заздалегідь вважати фаворитом пари. Але з обов’язковим зазначенням того факту, що "лелеки", незважаючи на брак досвіду гри на подібному рівні та обмежені можливості, усе одно давали бій кожному із потужних опонентів, проти якого грали до цих пір.

Цього разу команда Віталія Первака так само зосередилась на грі в обороні й у неї виходило в цьому плані майже все. Бо решту робили суперники своєю пасивною участю в наступальних діях. Особливо це було помітно в першому таймі, який Полісся провалило, хоча й мало можливість тримати м’яч у ногах. Лише один якісний момент Чоботенка, на якого скидав на дальню подачу штрафного з правого флангу від Лєднєва Луїфер, але партнер не встиг замкнути, нам пригадується ось так одразу.

"Лелеки", незважаючи на загалом захисну модель гри, атакою теж цікавились, нехай і не настільки відкрито, як це робили суперники. "Вовки" цього разу залишали непристойно багато простору, і на початку другого тайму це могло зіграти з ними такий суворий жарт, що від удару можна було й не оговтатись узагалі. Але моменти Дедуха та Сідннея дивом завершились без голів, після чого розпочався черговий епізод гри Лівого Берега в обороні.

Як виявилось, знову вдалий. Команда Ашура пропонувала всього два варіанти на завершення атак: або хтось проб’є здалеку суттєво повз ворота, або Михайліченко зайде до центру чужого штрафного й проб’є в правий верхній кут, але втручання Механіва унеможливить гол. І все. Ось так грала в нападі команда господарів, яка ще жодного суперника в цьому сезоні не залишала без власних забитих м’ячів.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме ковалівський Колос, а київський Лівий Берег зіграє вдома проти луганської Зорі.Полісся — Лівий Берег 0:0Волинець — Шастал (Віалле, 57), Чоботенко, Сарапій (Брістрич, 81), Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко, Крушинський (Смоляков, 81) — Лєднєв, Луїфер (Пайшао, 57), Назаренко.Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал — Співаков (Приходько, 80), Дедух — І. Когут, Синиця (Войцеховський, 80), Сіднней — Сухоручко.Попередження: Крушинський, Таллес Коста — Співаков, Шаповал