Україна

Львівське дербі!

У рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Рухом та Карпатами, яке пройде у Львові.

РУХ — КАРПАТИ

ПОНЕДIЛОК, 21 ЖОВТНЯ, 18:00. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Зазвичай матчі УПЛ програють за гучністю вивіски навіть середнім іграм топ-чемпіонатів, але сьогодні можна з упевненістю сказати: найцікавіший матч дня пройде у Львові.

Що може запропонувати нам Європа? Зустріч двох останніх команд у Прімері? Гру Верони та Монці в Серії А? В Україні ж зустрічають два по-справжньому принципові суперники.

Карпати – футбольний символ Львова. Над цим можна було посміюватися, це можна було говорити з гордістю, але дуже довго це виглядало фактом, навіть банальністю. Академія, “Україна”, Кубок СРСР, локальні успіхи – все це дозволяло прирівнювати футбол у місті Лева до команди у зелено-білих кольорах.

Так було, допоки у Львові не з'явився новий амбітний клуб. Через Винники, через трансфери Шацьких та Алієва ще в аматорські турніри Рух набирав популярність, впізнаваність, а згодом і ресурс. Минулого сезону йому не вистачило пари очок, щоб пробитися до єврокубків – тих самих єврокубків, які не бачили Карпати уже багато років. Зараз у Руху та вихованців у складі більше, і команда сильніша – і, загалом, той факт, що саме Рух грає на новій та сучасній “Арені Львів”, нікого не дивує.

Рух, хоч би як пафосно це звучало, замахнувся на святе. Він, свідомо чи ні, прагне перевершити “львів” у всьому: не лише у спортивних результатах, а й у тих самих вихованцях львівського футболу, кількість яких на полі особливо важлива для львів'ян. Багато в чому в тому, що Рух так легко захопив владу у Львові, винні самі Карпати, які за внутрішніми скандалами та провалами (як можна було 2023-го не вийти в УПЛ, знає лише Тлумак) стали зручною мішенню.

Багато гравцiв зі складу цього Руху – Роман, Притула, Підгурський, Карабін – розпочинали кар'єру саме у Карпатах. Перейшли до Руху, як до більш амбітної команди, і навряд чи Карпати можуть звинувачувати в цьому контексті когось, окрім самих себе. Імовірність того, що Рух закінчить сезон вище за Карпати, скажімо так, перевищує 95% – “леви” не можуть запропонувати вболівальникам та гравцям щось більше, ніж боротьба за першу десятку.

Фаворитом гри Рух є і сьогодні, але саме особлива принциповість робить гру більш цікавою. Цього тижня відбудуться два дербі: одне принципове, яскраве та “вогняне”, а інше – “класичне”. Думаю, сьогодні буде дуже багато боротьби, тріску кісток – і побачимо, як Рух упорається з енергетикою цього дербі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Нове львівське дербі в історії Чемпіонату.

10-й матч Карпат в УПЛ.

Нічийна клубна рекордна серія Руху триває 4 гри.

Рух не пропускає голів на своєму полі впродовж 284-х хвилин Чемпіонату.

Гольова гостьова серія Карпат триває в УПЛ 3 гри — 4 голи.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту домашню перемогу в Чемпіонаті.

10-й тренерський матч Владислава Лупашка в УПЛ.

Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошниченко (Карпати).

ПОТОЧНА ФОРМА