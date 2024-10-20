Колектив Андреса Карраско переможно повернувся до Черкас.
ЛНЗ — Інгулець, фото УПЛ
20 жовтня 2024, 15:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Інгулець 2:0
Голи: Путря, 35, 60
На 15-й хвилині Шота Нонікашвілі (ЛНЗ) не забив пенальті (воротар).
На 45-й хвилині Максим Мельничук (Інгулець) не забив пенальті (воротар).
ЛНЗ:
Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Топалов (Пасіч, 81) — Нонікашвілі, Яшарі (Авагімян, 81), Тілль (Олійник, 90+1) — Халайла (Бойко, 76), Момо.
Інгулець:
Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Малиш, Мельничук — Лосенко (Кисленко, 69), Волохатий, П’ятов (Козиренко, 79) — Резепов (Пушкарьов, 69), Сітало (Сад, 69), Білоцерковець (Могильний, 88).
Попередження: Дайко, Муравський, Момо — Волохатий, Резепов, Сад