Україна
20 жовтня 2024, 19:56
Кривбас мінімально обіграв Зорю
Колектив Юрія Вернидуба в рівному двобою подужав колишню команду свого головного тренера.
Зоря — Кривбас, фото УПЛ
20 жовтня 2024, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Кривбас 0:1
Гол: Соса, 48
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Слесар, 68), Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич (Хахльов, 68), Яцик (Беніто, 68), Антюх — Горбач, Будківський.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Аморозо (Бізімана, 56), Ілич, Вакулко — Задерака (Кожушко, 71), Соса, Микитишин (Ндомбазі, 90+1).