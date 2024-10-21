Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 20 жовтня 2024 року.
Зоря — Кривбас, фото ФК Кривбас
21 жовтня 2024, 10:13
Луганська Зоря у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги поступилась криворізькому Кривбасу (0:1).
У напруженому поєдинку знайшлось місце для великої кількості гольових моментів, проте не для результативного футболу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Кривбас у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Зоря — Кривбас 0:1
Гол: Соса, 48
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Слесар, 68), Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич (Хахльов, 68), Яцик (Беніто, 68), Антюх — Горбач, Будківський.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Аморозо (Бізімана, 56), Ілич, Вакулко — Задерака (Кожушко, 71), Соса, Микитишин (Ндомбазі, 90+1).