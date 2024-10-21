Україна

Уже 29 жовтня ці команди зійдуться знову, але в Кубку України.

На теренах України насправді можна відшукати значну кількість принципових протистоянь із статусом дербі й чимало з них ми вже бачили в рамках Прем’єр-ліги. Однак коли до "елітного" дивізіону повернулись Карпати, то настав час започаткувати геть нову сторінку в історії. Пов’язана вона, передусім, із рідним для команди Владислава Лупашка містом, Львовом, у контексті протистояння проти Руху.

Ніколи раніше "леви" та "жовто-чорні" не перетинались поміж собою, тож їхній двобій — це той рідкісний момент у поточному сезоні, на який усі очікували з нетерпіння. Немов для того, аби підтвердити статус цього історичного дербі, організатори змагань виділили для нього окремий вечір понеділка у розлогій програмі десятого туру УПЛ.

Перший тайм цієї зустрічі дійсно запам’ятався, на відміну від його наступника, який вийшов усе ж таки не настільки яскравим, як ігровий час до перерви. Жодна з команд відмовлялась зупинятись від самого початку зустрічі й ми стали свідками справжнього футболу, коли м’яч не затримується десь у центрі поля, а гру складають виключно небезпечні моменти в обох штрафним майданчиках. Певна річ, що від цього гравці ставали дедалі більш заведеними, і оскільки це був матч усе ж таки принциповий, то й без великої сутички не обійшлось.

Здавалось спочатку, що Рух себе більш комфортно почуває за такого футболу, бо Карпати важко входили в гру й тривалий час не могли затягнути м’яч на чужу половину задля позиційної атаки. Але коли це у "зелено-білих" усе ж таки вийшло, до одразу почав працювати Ледвій. Що цікаво, обидві команди до цього були не надто успішними під час стандартів у поточній кампанії, а цього разу двічі Очеретько міг забити посеред першого тайму саме після подач із кутових на дальню.

Та й власне свій гол Карпати забили саме за підсумком стандарту, коли на 43 хвилині Мірошніченко виконав навіс із штрафного з правого флангу, а Педросо головою перевів м’яч у дальній кут. Одразу ж після цього й сталась та сама перша, історична(!), сутичка стінка на стінку у львівському дербі, із чим ми пішли на перерву. А от повертались із неї команди вже в геть іншому настрої.

Колектив Лупашка намагався зменшити ризики до мінімуму, що цілком зрозуміло, а от чому футболісти Пономарьова не нагнітали в атаці, то вже геть інше нерозв’язане питання. Як наслідок, якщо й були гострі моменти в другій половині, то радше у гостей Арени Львів, тоді як у праву стійку воріт Кемкіна одного разу випадково прилетіла подача Романа з лівого флангу, і на цьому все.

Окремої уваги в цій грі варті також повернення на поле після травм півзахисників Руху Сапуги та Пастуха, моменти яких в атаці завершували це все ж таки гаряче протистояння. Але "жовто-чорні" знову мали проблеми з реалізацією, тож їхня криза триває.

У наступному турі Рух прийматиме одеський Чорноморець, а Карпати зіграють домашній матч проти київської Оболоні.Рух —0:1Педросо, 43Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53) — Карабін (Плюман, 79), Краснопір, Климчук (Квасниця, 59).Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк (Векляк, 81) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Підлепенець, 62) — Стеніо, Ігор (Устименко, 76), Очеретько (Шах, 62).Попередження: Климчук — Мірошнченко