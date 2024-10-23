Україна

Микола Балакін призначений головним суддею українського класичного.

Стало відомо, хто обслуговуватиме центральний матч 11 туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін із Київської області. Допомагатимуть йому Дмитро Запороженко та Олександр Беркут. Роль резервного рефері виконає Максим Козиряцький.

Арбітром ВАР призначено Дениса Шурмана, а його асистентом Семена Шлончака.

До цього Балакін вже обслуговував один матч між українськими грандами — це було в 2019 році голу, коли "гірники" обіграли "біло-синіх" (1:0) завдяки голу Сергія Кривцова.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток заплановано на 18.00.