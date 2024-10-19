Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 жовтня 2024 року.

Київське Динамо у столичному дербі у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги розгромило Оболонь (5:1).

Вже на 11 хвилині команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у матчі зусиллями Миколи Шапаренка, а десять хвилин потому Владислав Ванат реалізував пенальті. Ще за вісім хвилин Владислав відзначився з гри та оформив дубль.

На початку другого тайму Олександр Караваєв у своєму стилі пройшов флангом та потужно пробив без зайвих думок, забивши четвертий м'яч у ворота "пивоварів". Проте за дві хвилини Оболонь відповіла автоголом Тараса Михавка.

Остаточну крапку у матчі поставив Володимир Бражко дальнім ударом на 73 хвилині.

Після дев'яти ігор Динамо набрало 25 очок і посідає перше місце в УПЛ, випереджаючи Олександрію на два бали. У Оболоні п'ять очок та передостаннє, 15 місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Динамо Київ у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Динамо Київ 1:5

Голи: Михавко, 51 (авт.) — Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пен.), 29, Караваєв, 49, Бражко, 73.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84) — Черненко (Юшко, 69), Вітенчук (Курко, 79), Мединський — Суханов, Тарануха (Лях, 69), Блізніченко (Слободян, 69).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко (Герреро, 80), Бражко — Караваєв (Біловар, 74), Буяльський (Рубчинський, 63), Кабаєв (Брагару, 63) — Ванат (Андрієвський, 79).

Попередження: Тарануха, Дубко, Черненко, Курко.