Україна

Полтавці припинили співпрацю з тренерським штабом Сергія Долганського.

Ворскла повідомила, що прийнято рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Сергія Долганського.

Зазначається, що це жодним чином не пов’язано з нібито поганою атмосферою в команді, як то намагалися подати у своїх матеріалах окремі електронні ЗМІ.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що клуб може знову очолити Юрій Максимов.

Долганський очолив Ворсклу на початку 2024 року як в.о. З нового сезону він став повноцінним тренером полтавців. Як головний коуч Сергій провів 10 матчів, виграв 2, програв 5 та 3 рази команда зіграла внічию.