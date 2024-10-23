Італія

Швед прокоментував чутки про наявність конфлікту між Паулу Фонсекою та футболістами "россонері".

Радник Мілана Златан Ібрагімович прокоментував інформацію про конфлікт між футболістами "россонері" та головним тренером команди Паулу Фонсекою.

"Фонсека має бути самим собою. Він тренер, який робить свій вибір. Деякі речі мають вирішуватись усередині команди. Вони всі дорослі люди, професіонали, які мають брати на себе відповідальність за те, що вони роблять", — наводить слова Ібрагімовича інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше в ЗМІ була інформація, що досвідчений швед має намір відвідати тренування команди, щоб провести бесіду з низкою гравців щодо ситуації, що склалася.

Після восьми турів Мілан набрав 14 очок і посідає четверте місце у Серії А, а в Лізі чемпіонів "россонері" йдуть на 21 місці, набравши три бали після трьох ігор.