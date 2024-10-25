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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та ковалівський Колос.

Житомирське Полісся та ковалівський Колос зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Імад Ашур, після нічиєї проти київського Лівого Берега (0:0), залучив до стартового складу Віалле в центрі оборони, тоді Мельниченко гратиме в центрі поля, а Гуцуляк повернеться на правий фланг атаки.

Олександр Поздєєв, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин Криворучка та Третьякова в зоні під нападником.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Мельниченко, Лєднєв — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Сунцов, Брістрич, Пайшао, Шастал, Крушинський, Йока, Корж, Кушніренко, Майсурадзе, Матіч, Сарапій.



Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень, Криворучко, Третьяков — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефіренко, Ільїн, Дієго, Оріховський, Безбородько, Паулаускас.



Гра Полісся — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.