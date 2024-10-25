Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня одиннадцятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 25 жовтня.

Новий тур бере старт у Львовi.

РУХ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЖОВТНЯ, 15:30. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Варто було всім звикнути до Руху як до сильної команди, одного з грандів ліги, як він видав серію з п'яти матчів з одним голом. Враховуючи, що і цей гол не вийшов переможним, настав час фіксувати кризу. Це не катастрофа: Рух, на відміну від половини ліги, легіонерів не купує, а продає, у нього наймолодша команда у світі, він і не зобов'язаний штампувати перемоги весь сезон – але вже той факт, що стосовно львів'ян доводиться згадувати подібні аргументи, товсто натякає, що потрібно щось міняти.

От і подивимося, що зробить Віталій Пономарьов після цілої серії невдач. Той поодинокий випадок, коли коментарі тренера перед грою – не якийсь набір банальностей. Людині, здається, справді не вистачає таких футболістів, як Петряк: досвідчених, які вміють передати свої навички молоді, стати провідником тренерських ідей на полі. У дербі, наприклад, із усіх гравців стартового складу лише Климчуку було більше 24 років – і, мабуть, настільки недосвідчена команда приречена на нестабільнi серії.

А ще дозволю собі висловити невдоволення упорядниками календаря. У ситуації, коли всього дві команди вийшли до груп єврокубків, треба було примудритися згорнути розклад так, щоб Рух мав лише 3 дні паузи між матчами. Чорноморець якраз чудово проводить кінцівки, Бабiч чудово використовує одеську молодь як “джокерів” – і з огляду на те, що дербі забрало у львів'ян дуже багато сил, наприкінці фактор ігрової свіжості може стати вирішальним.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшна гостьова серія Чорноморця триває в УПЛ 7 ігор: нічия та 6 поразок.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія Чорноморця в УПЛ триває 17 ігор (30 голів).

Безвиграшна серія Руху триває в Чемпіонаті 5 ігор: 4 нічиї та поразка.

Безгольова домашня серія Руху триває 209 хвилин.

Олександр Бабич біля керма різних клубів може зазнати 90-ї поразки у всіх турнірах, в тому числі 80-ї в УПЛ.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, 10-й — Богдан Бутко (обидва — Чорноморець).

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Карабін, Краснопір, Квасниця

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Єрмаков, Жаржу — Кайо, Габелок, Петряк — Хобленко

прогноз 1:0

Полiccя — Колос

П’ятниця, 25 жовтня, 18:00. Арена “Полісся”, Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Полісся минулого туру теж зіграло на користь суперників. Не обіграти Лівий Берег – це вже катастрофа для такого амбітного та статусного клубу, як житомиряни. Причина на поверхні її бачило більше українців, ніж будь-який матч Полісся: Гуцуляк травмувався у збірній. Без нього і Назаренко видав дуже слабкий матч, а це, звичайно, дуже спростило супернику завдання зі стримування однієї з найрезультативніших атак ліги. Цікаво, до речі, Назаренко зіграв слабко через втому після збірної чи відсутність напарника – це має ключове значення для всіх наступних матчів.

При цьому Гуцуляк уже тренується у загальній групі. Питання, скільки він зіграє, ключове: годину, півгодини, тайм? Від цього, звичайно, залежить, в основі чи на заміну він вийде – і, як наслідок, впливає на сценарій гри як такої. Полісся саме винне, що не змогло знайти бомбардира: і Ернандес, і Брiстiч – більше технічні фігури, які покликані допомагати вінгерам. А зараз із вінгерами проблеми.

При цьому грати доведеться не з Лівим Берегом, а з його проапгрейженою версією. Волинець сьогодні зустріне багато старих друзів, але от що цікаво: вже третій (!) воротар за останні півтора року виглядає у рамці воріт Колоса просто феноменально. Команда з Ковалівки зустрічає суперників низьким блоком, не соромиться оборонятися в 11 осіб – і, як наслідок, у сезоні-2022/23 і раніше сухі серії за неї копив Волинець, -2023/24 – Фесюн, а зараз Пахолюк.

Цікаво, які висновки зробить Ашур та його команда після осічки з попередньою ешелонованою обороною.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Імада Ашура. Так, на перемогу Полісся в основний час пропонується коефіцієнт 1,54, тоді як потенційний успіх Колоса оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,9. Враховуючи форму Полісся, пропонуємо вам звернути увагу на варіант із "Фора ФК Полісся -1.5" з коефіцієнтом 2,64.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

40-й матч Полісся в УПЛ.

Колос може 20-й раз в гостях зіграти внічию в історії Чемпіонату.

Безпрограшний клубний рекордний серіал Полісся в УПЛ триває 14 ігор: 9 перемог та 5 нічиїх.

Полісся на своєму полі не програє впродовж рекордних для клубу 10-ти матчів Чемпіонату: 6 перемог та 4 нічиї.

Колос не забиває голів впродовж 298-ми хвилин Чемпіонату.

40-й гол в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк, 20-й — Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Павло Оріховський (Колос).

10-й тренерський матч Імада Ашура в УПЛ.

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Шастал, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко, Крушинський — Лєднєв, Луїфер, Назаренко

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, В. Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Алефіренко, Оріховський, Велетень — Болівар