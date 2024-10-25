Україна

Команда Віталія Пономарьова продовжує йти без перемог восени, тоді як колектив Олександра Бабича вже чотири тури не програє.

Завершились матчі єврокубків посеред тижні й розпочався черговий футбольний уїкенд, який для українських уболівальників традиційно відкривали матчі Прем’єр-ліги, де за календарем ми вже дістались одинадцятого туру. Перший ігровий день відкривало протистояння на Арені Львів, де місцевий Рух ще на початку тижня поступився в рамках історичного першого дербі Карпатам (0:1), після чого прагнув повернутись до перемог у грі проти одеського Чорноморця.

Команда Олександра Бабича тим часом привезла до Львова свій фірмовий засушливий футбол і намагалась продовжити серію з трьох матчів без поразок, які дозволили "морякам" помітно покращити стан справ у турнірній таблиці. Настільки, що від "жовто-чорних" їх віддаляли всього два залікові бали, що в контексті очної зустрічі поміж командами не важило взагалі нічого.

Саме тому про ризик від початку звітного протистояння гості ніби й забули. Чорноморець традиційно розташувався в глибині, але його плани перебували під реальною загрозою, коли Рух одразу активував правий фланг за участі Олексія Сича, який невтомно спрямовував м’яч до чужого штрафного. І якби Клайвер, Пастух чи Федор цим скористались, то ми б отримали значно кращий для перегляду перебіг подій у першому таймі в подальшому.

А так — довелось миритись із тим, що "жовто-чорні" продовжують мати проблеми в атаці, а Чорноморець як запрограмував себе грати від глибокої оборони, так і продовжував це робити в подальшому без особливих сподівань на загострення ситуації для нас. У підсумку, перший тайм видався не для перегляду, а для статистики.

У другому таймі Пономарьов одразу запропонував нам появу на полі Краснопіра на вістрі атаки, і його команда доволі швидко відкрила рахунок, але без безпосередньої участі Ігоря. Це вчергове прострілив із правого флангу Сич на 54 хвилині, а Квасниця таки перевів м’яч у сітку порожніх воріт, чого раніше не вдавалось зробити партнерам. Після цього настала черга вже Бабича реагувати замінами на зміну стану рахунку на табло.

Однак тривалий час "морякам" нічого не вдавалось продемонструвати в атаці й складалось враження, що вони забуксували. Аж раптом, заміна з появою на полі Янакова таки влучила в ціль, і бодай дальні удари від одеситів отримали хоч якийсь сенс, а Ледвій, відповідно, додатковий обсяг роботи. У підсумку, Чорноморець домігся свого, зрівнявши рахунок на 83 хвилині, коли з подачі Бутка з правого флангу на дальній головою пробив Янаков. І нехай до цього Сич несподіваним ударом примусив дзвеніти праву стійку чужих воріт.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як одеський Чорноморець гостюватиме в донецького Шахтаря.Рух — Чорноморець 1:1Квасниця, 54 — Янаков, 83Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор (Климчук, 71), Слюсар (Руніч, 84), Пастух (Притула, 71) — Квасниця (Підгурський, 64), Карабін, Клайвер (Краснопір, 46).Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Жаржу (Лацабідзе, 60) — Кайо (Янаков, 67), Єрмаков (Шпорн, 60), Габелок (Білошевський, 60), Петряк (Попов, 74) — Хобленко.Попередження: Слюсар — Удод, Білошевський