Україна
25 жовтня 2024, 20:00
Полісся не змогло подужати Колос
Команда Сергія Поздєєва здобула заліковий бал на полі одного з претендентів на чемпіонство.
Полісся — Колос, фото УПЛ
25 жовтня 2024, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Колос 1:1
Голи: Гуцуляк, 54 — Велетень, 19
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле (Сарапій, 46), Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста (Крушинський, 66), Мельниченко (Кушніренко, 79), Лєднєв (Йока, 88) — Гуцуляк, Луїфер (Пайшао, 46), Назаренко.
Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень (Гусол, 83), Криворучко (Алефіренко, 63), Третьяков (Оріховський, 63) — Болівар (Паулаускас, 63).
Попередження: Таллес, Михайліченко, Віалле — Криворучко, Поправка, Цуріков