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Тренер Кривбасу прокоментував підготовку до ЛНЗ.

Криворізький Кривбас у одинадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.

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Напередодні гри тренер "червоно-білих" Віталій Вернидуб розповів про стан команди.

"У колективі все добре, ми раді, що виграли минулий матч. Хлопці зараз дуже вмотивовані та у доброму бойовому настрої готуються до ЛНЗ.

До цього ми довго не вигравали і це було певною проблемою. Але тепер після цього успіху психологічно, сподіваюсь, далі повинно бути легше.

У ЛНЗ багато сильних легіонерів, також є досвідчені українські гравці. Суперник грає дуже специфічно, використовує кілька схем за гру. Тому ми провели багато роботи, розбираючи стиль гри ЛНЗ, аналізуємо, дивимось. До гри готуємось серйозно", — заявив український фахівець.

Матч Кривбас — ЛНЗ відбудеться 26 жовтня, о 15:30.