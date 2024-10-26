Тренер Кривбасу прокоментував підготовку до ЛНЗ.
Віталій Вернидуб, фото ФК Кривбас
26 жовтня 2024, 11:24
Криворізький Кривбас у одинадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.
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Напередодні гри тренер "червоно-білих" Віталій Вернидуб розповів про стан команди.
"У колективі все добре, ми раді, що виграли минулий матч. Хлопці зараз дуже вмотивовані та у доброму бойовому настрої готуються до ЛНЗ.
До цього ми довго не вигравали і це було певною проблемою. Але тепер після цього успіху психологічно, сподіваюсь, далі повинно бути легше.
У ЛНЗ багато сильних легіонерів, також є досвідчені українські гравці. Суперник грає дуже специфічно, використовує кілька схем за гру. Тому ми провели багато роботи, розбираючи стиль гри ЛНЗ, аналізуємо, дивимось. До гри готуємось серйозно", — заявив український фахівець.
Матч Кривбас — ЛНЗ відбудеться 26 жовтня, о 15:30.