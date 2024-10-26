Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня одиннадцятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 26 жовтня.

У всіх трьох суботніх матчах фаворитами ігор є господарі – але скільки з них переможуть?

Олександрiя — Iнгулець

Субота, 26 жовтня, 13:00. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Дванадцятий матч із дванадцяти цього сезону, який Інгулець проведе на виїзді. Мені, щиро кажучи, складно уявити, як команда взагалі живе в такому режимі: як вона відновлюється, повертається кожен тур на базу, щоб потім їхати на черговий виїзд... Але, в принципі, Інгулець усю свою історію – м'яко кажучи, незвичайна команда, так що ця колізія може бути і не найдивнішою.

А так Олександрія, звичайно, явний фаворит. Підопічні Ротаня чим далі, тим впевненіше почуваються в гонці за найвищі місця. Рух, як бачимо, просто самоліквідувався у цій боротьбі, Полісся катає одну нічию за іншою – і команда, яка так чудово грає, має ставити собі за мету хоча б третє місце. Не кажучи про те, що й Динамо із Шахтарем зараз уразливі як ніколи.

Питання, звісно, ​​насамперед щодо того, як Олександрія впорається з насиченою обороною Інгульця. Кобін, напевно, виставить перед Паламарчуком три шари оборони – не кажучи про те, що сам Паламарчук у двох останніх турах відбив пенальті. Подолати таку стіну і для Філіппова, і для всієї групи підтримки буде непросто.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Інгулець може зазнати 40-ї поразки в УПЛ.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 14 ігор: 9 перемог та 5 нічиїх.

Безвиграшна клубна рекордна серія Інгульця продовжується в УПЛ 11 ігор: 5 нічиїх та 6 поразок.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 23-х матчах: 10 нічиїх та 13 поразок.

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олексій Паламарчук (Інгулець).

10-й гол в УПЛ може забити Євгеній Смирний, Денис Костишин (обидва — Олександрія).

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов — Беззера, Філіппов, Бєляєв

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Малиш, Мельничук — Лосенко, Волохатий, П’ятов — Резепов, Сітало, Білоцерковець

прогноз 1:0

КРИВБАС — ЛНЗ

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ, 15:30. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Кривбас у минулому турі здобув найважливішу перемогу над Зорею і принаймні трохи підтягнувся у гонці. Непогано, але не те й мало – особливо як для команди, яка минулого сезону на 99% гарантувала собі медалі ще за 10 турів до кінця. Конкуренція стала вищою, суперники стали сильнішими, а Кривбас у кращому разі залишився при своїх.

Трансфер Бескоровайного у Полісся поки що нічого Поліссю не приніс, але він дуже явно наголошує: президентський клуб уже не третій і навіть не п'ятий в ієрархії. Вже й Стецьков хоче перейти до Карпат – а це лише новачок ліги! З іншого боку, Вернидуб собі й ім'я зробив у проблемних командах, так що подібне середовище має його мотивувати.

ЛНЗ потужно та якісно грає в обороні. Лінії атаки Кривбасу, будь то Соса, Кожушко, Микитишин чи будь-хто ще, буде дуже непросто впоратися з албансько-косоварсько-українським захистом черкасців. Втім, це працює і в інший бік: Кривбас досить часто грає на нуль, а у ЛНЗ об'єктивні проблеми попереду, де дуже залежить від індивідуальних скіллів Момо.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

20-й гостьовий матч ЛНЗ в УПЛ.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 10 матчів — 14 голів.

Безвиграшна виїзна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 4 гри: по 2 нічиї та поразки.

Гравці Кривбаса з 25 серпня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають.

Юрій Вернидуб на чолі Кривбаса проведе 70-й матч в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Геннадій Пасіч, 10-й — Ілля Путря (обидва — ЛНЗ).

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Аморозо, Ілич, Вакулко — Задерака, Соса, Микитишин.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Топалов — Нонікашвілі, Яшарі, Тілль — Халайла, Момо.

прогноз 0:0

КАРПАТИ — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ, 18:00. “УКРАЇНА”, ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Ну, а Карпати на початку тижня, можна сказати, виконали завдання за сезон. Всi ж розуміють, що така команда не вилетить до першої ліги – і тому для “левів” обіграти Рух у дербі було важливіше, ніж будь-що ще. Головне після цього не знизити до себе вимоги – тому що Оболонь першою прагне цим скористатися.

Щоправда, тут багато питань передусім до Оболоні. Від того, що Іващенка замінили на Шищенка, гра попереду цікавішою не стала – а біля своїх воріт “пивовари” стали грати набагато гірше. Лише унікальний кейс Інгульця дозволяє Оболоні бути не зовсім впевнено останньою – при тому, що кияни, звичайно, регулярно грають удома. Прямо зараз “пивовари” практично безальтернативно виглядають найслабшою командою ліги.

Що ж, треба чіплятись за ті шанси, які є. У Карпат, наприклад, Мірошниченка дискваліфіковано – чому б не скористатися проблемами на його фланзі? Оболонь багато недола в умовно простих матчах – тепер треба добирати у складніших, у тому числі й на виїзді.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

20-й гостьовий матч Оболоні в УПЛ.

Програшна виїзна серія Оболоні в Чемпіонаті триває 5 ігор.

Безвиграшна домашня серія Карпат триває 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Оболонь на полях суперників не перемагає в УПЛ впродовж рекордних для клубу 14-ти ігор: 5 нічиїх та 9 поразок.

Карпати в Чемпіонаті на своєму полі набрали стільки ж очок, що і в гостях — по 5.

Безнічийна серія Оболоні триває в УПЛ 4 гри (перемога і 3 поразки) і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Оболонь при Сергію Шищенку в гостьових матчах Чемпіонату голів ще не забивала і очок не здобувала — у 2-х іграх.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошніченко (Карпати).

Орієнтовні склади

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Адамюк — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Стеніо, Ігор, Очеретько.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Черненко, Вітенчук, Мединський — Суханов, Тарануха, Блізніченко