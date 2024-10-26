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Півзахисник Кривбасу прокоментував підготовку до ЛНЗ.

У одинадцятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.

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Напередодні гри півзахисник "червоно-білих" Віталій Вернидуб розповів про стан команди.

"Завжди чудово повертатись до рідної команди, а ще краще повертатись із перемогою за національну збірну. По приїзду був одразу матч проти Зорі, який ми успішно зіграли та перемогли, тому тиждень був дійсно щасливий для мене і команди. Дві перемоги, що може бути краще? Усе чудово, працюємо далі.

Мій гол став вирішальним у грі проти Беніну, адже рахунок в кінці гри був 1:1. Дякуючи моєму голу, ми перемогли 2:1. Я радий допомогти моїй країні заробити три очки, адже це було вкрай важливо для нас. Дуже щасливий, що все вдалось. Я відчуваю неймовірні емоції, виступаючи за свою країну.

Головне, що ми досі маємо шанси на вихід до Кубку африканських націй, але попереду дві важливі гри у листопаді. До того ж, ми маємо різницю тільки в одне очко з нашим опонентом — Беніном. Тож, якщо ми здобудемо дві перемоги, то матимемо всі шанси на успіх. Саме тому ця остання гра була для нас дуже важливою, щоб зберегти шанси.

Підготовка до ЛНЗ проходить в гарному настрої, адже попередня гра проти Зорі була переможною, тому всі хлопці в команді в чудовому настрої, ви це могли побачити на тренуваннях. Тож ми заряджені перемогою в матчі проти Зорі, і налаштовуємся по максимуму на ЛНЗ", — заявив руандійський виконавець.

Матч Кривбас — ЛНЗ відбудеться 26 жовтня, о 15:30.