Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та петровський Інгулець.

Олександрія та петровський Інгулець зіграють у дербі Кропивниччини в рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Ковальця в центрі поля, тоді як Джевані зіграє ліворуч в атаці.

Василь Кобін, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:2), використав із перших хвилин Сидоренка, Шершня та Мисика в обороні, тоді як Сад та Могильний зіграють під нападником.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Беззера, Філіппов, Джевані.

Запасні: Шевченко, Макаренко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Козак.



Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Шершень, Вілівальд, Мисик — Волохатий, П’ятов — Білоцерковець, Сад, Могильний — Сітало.

Запасні: Жилкін, Кисленко, Дубілей, Мельничук, Лосенко, Козиренко, Пушкарьов, Лісняк, Петько, Чабан, Малиш.



Гра Олександрія — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.