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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та черкаський ЛНЗ.

Криворізький Кривбас та черкаський ЛНЗ зіграють у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги на Гірнику.

Юрій Вернидуб, після перемоги над луганською Зорею (1:0), використав із перших хвилин Бізіману в опорній зоні, тоді як Твердохліб з'явиться в півзахисті.

Андрес Карраско, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Бандейра, Шевченко, Каменський, Аморозо, Ндомбазі, Кожушко.



ЛНЗ: Кучеренко — Топалов, Саліху, Дайко, Муравський, Путря — Нонікашвілі, Яшарі, Тілль — Халайла, Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Г. Пасіч, Ангелов, Бойко, Олійник, Бар, Авагімян, Наумець, Молло.



Гра Кривбас — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.