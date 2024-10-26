Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 жовтня 2024 року.

Карпати мінімально обіграли Оболонь.

Колектив Владислава Лупашка вперше в сезоні зумів започаткувати серію з перемог та не програє вже три матчі поспіль.

У наступному турі львівські Карпати зіграють удома проти київського Лівого Берега, тоді як посеред тижня гратимуть кубкове дербі Львова на Арені Львів проти Руху, а київська Оболонь спочатку навідається до рівненського Вересу в кубковій грі, а потім прийматиме "червоно-чорних" у рамках чемпіонату.

Огляд матчу:

Карпати — Оболонь 1:0

Гол: Бруніньйо, 10



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько (Чачуа, 62), Клименко (Рябов, 75), Бруніньйо (Шах, 76) — Підлепенець, Устименко (Ігор, 62), Костенко.



Оболонь: Рибка — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук (Слободян, 67), Мороз (Тарануха, 46) — Мединський, Черненко, Блізніченко (Груша, 67) — Суханов (Теслюк, 77).



Попередження: Клименко, Педросо, Чачуа, Рябов — Вітенчук, Суханов.