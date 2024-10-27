Гол у ворота Лівого Берега — 27-й для Пилипа в чемпіонаті.
Пилип Будківський, фото Зоря
27 жовтня 2024, 14:56
У рамках 11-го туру УПЛ-2024/25 Лівий Берег приймає Зорю.
Гості ще до завершення першого тайму встигли уразити ворота господарів поля. Голом із пенальті відзначився капітан "чорно-білих" Пилип Будківський.
Для 32-річного центрального нападника цей гол результативний удар у чемпіонаті України був 27-м в якості гравця Зорі та 45-м загалом.
Таким чином Будківський став найкращим бомбардиром луганського клубу в історії УПЛ.
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