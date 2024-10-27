Україна
27 жовтня 2024, 15:14
Зоря не без спірних рішень арбітра здолала Лівий Берег
Команда Віталій Первака продовжує тривалу осінню серію без перемог.
Лівий Берег — Зоря, фото УПЛ
27 жовтня 2024, 15:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Зоря 0:2
Голи: Будківський, 45+8 (пен.), Яцик, 50
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал, Сіднней — І. Когут (Галас, 71), Співаков (Приходько, 46), Дедух, Синиця (Войцеховський, 85) — Сухоручко (Кобзар, 71).
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 46), Ескінья (Мічин, 46), Джордан, Вантух — Башич — Слесар (Тронтель, 84), Волошин (Дришлюк, 67), Яцик, Горбач (Супряга, 66) — Будківський.
Попередження: Синиця, Якимів — Ескінья, Кирюханцев, Джордан