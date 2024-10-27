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Лівий Берег — Зоря 0:2
Голи: Будківський, 45+8 (пен.), Яцик, 50

Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал, Сіднней — І. Когут (Галас, 71), Співаков (Приходько, 46), Дедух, Синиця (Войцеховський, 85) — Сухоручко (Кобзар, 71).

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 46), Ескінья (Мічин, 46), Джордан, Вантух — Башич — Слесар (Тронтель, 84), Волошин (Дришлюк, 67), Яцик, Горбач (Супряга, 66) — Будківський.

Попередження: Синиця, Якимів — Ескінья, Кирюханцев, Джордан