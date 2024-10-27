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Динамо Київ — Шахтар 1:1
Голи: Караваєв, 87 — Бондар, 48

Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 83), Попов (Біловар, 16), Михавко, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Герреро, 65) — Брагару (Волошин, 46), Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Степаненко, 67), Криськів, Судаков (Марлон, 89) — Зубков (Педріньйо да Сілва, 67), Сікан (Траоре, 76), Егіналду (Франьїч, 89).

Попередження: Андрієвський — Зубков, Педріньйо Азеведо

На 60-й хвилині був вилучений Дмитро Криськів (Шахтар) (грубе порушення). 