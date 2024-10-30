Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубку України, який відбудеться 30 жовтня, розпочавшись о 18:00.

У 1/8 фіналу Кубка України зіграють Шахтар та Зоря.

Шахтар — Зоря

Середа, 30 жовтня, 18:00. “Арена Львів” (Львів). Прямая трансляция на УПЛ.ТБ

Грають дві команди переселенців, які здобули безліч великих, фундаментальних успіхів після свого вимушеного переїзду. Зоря 10 разів виходила до єврокубків після початку війни (і лише один, ще за радянських часів – до неї), про успіхи Шахтаря в принципі, напевно, зайве говорити.

Але якщо брати позначку в останні роки два, то вектор розвитку Шахтаря та Зорі став зовсім різним.

Якщо просто, Зоря перестала бути великою силою у чемпіонаті України. Це не повинно дивувати, це скоріше нормально для команди, яка відразу втратила базу вболівальників – швидше дивує, що після переїзду команда стала перевершувати 99% суперників з півночі, заходу, центру України. Але, так чи інакше, зараз в УПЛ приблизно 10 амбітніших і перспективніших проектів, ніж Зоря – і навряд чи варто дивуватися, що місця в таблиці вона називає дедалі нижчi.

Шахтар, тим часом, набрав хід. Динамо знадобилося: а) пожертвувати єврокубковим матчем; б) отримати чисельну перевагу; в) кинути в хід усіх своїх джокерів, щоб урятувати нічию в головній грі українського футболу. І це ми говоримо про Динамо-1, а не про Динамо-3. Не вважайте за спробу образити – просто в ієрархії киян Динамо-1 – ті, хто грає, Динамо-2 – ті, хто намагається скласти їм конкуренцію (і Герреро, лідер Зорі, став, зважаючи на все, частиною саме Динамо-2), а Динамо-3 – це Супряга, Яцик, В. Волошин та інші люди, яких вiдправили через непотрібність саме у Зорю.

До речі, тут теж є різниця: якщо раніше Динамо віддавало в Зорю кращих талантів, рівня того ж Бражка, а ще раніше, рівня того ж таки Караваєва, це робив Шахтар, то зараз... Навряд чи хтось вірить у велике майбутнє того ж Cупряги, чи не так? І це стосується приблизно всіх, хто приїхав до Зорі з Динамо. Похмурі, загалом, часи настали для Зорі – футбольна складова життя луганачан стала відповідати будь-яким іншим.

З іншого боку, Кубок – це за визначенням найкраща можливість себе показати слабшому. Шахтар за попередній тиждень зіграв найважчі матчі з Арсеналом та Динамо, причому в “старті” обидва рази випустив одних і тих самих 11 гравців: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Егіналду. Враховуючи, що за цей час ще й у меншості пограти довелося, не здивуюся, якщо сьогодні взагалі жоден із них з перших хвилин не вийде. А Зорі, за великим рахунком, нема чого втрачати: вона однаково далека як від зони вильоту, так і від зони перехідних матчів.

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