Україна

Команда Віталія Пономарьова стала першим чвертьфіналістом Кубка України.

Коли тривають періоди клубного футболу, ми, щонайменше, раз на тиждень повертаємось думками до української Прем’єр-ліги та говоримо про виступи команд у цьому турнірі. А от про Кубок України на ранніх стадіях його розіграшу такого сказати не можна. Тим не менш, 1/8 фіналу вже розпочалась і на самому її старті на нас очікувала надзвичайно приваблива афіша.

На початку минулого тижня тільки й розмов було у національній першості щодо першого в історії протистояння поміж львівськими Рухом та Карпатами, які запалили нове дербі на теренах нашої країни. Ту зустріч на Арені Львів залишила за собою команда Владислава Лупашка (1:0), і все для того, щоб трохи більше, аніж за тиждень, повернутись на цей самий стадіон заради кубкової дуелі.

Очікування від гри були надзвичайно високими, бо перевага Кубка полягає в тому, що він не залишає права на помилку командам-учасницям. Це розуміли обидва львівських колективи, а отже й не прагнули одразу формувати події. Але це сталось і без їхньої волі, коли на третій хвилині Мірошніченко зіграв невдало назад із правого флангу до власного штрафного, Краснопір перехопив м’яч, але переграти Кемкіна не зумів.

Якщо хтось на той момент і перебував у сонному стані на футбольному полі, то подібний випадок у штрафному Карпат мав точно його розбудити. У будь-якому випадку, більше таких помилок у цій грі собі ніхто не дозволяв бодай до перерви. Як і не надто давали волю команди своїм атакувальним футболістам. Карпат ми в принципі майже не бачили за створенням гольових моментів, тоді як Рух трохи активізувався перед перервою, але на стан справ на табло впливу не мав.

Якщо в першому таймі ми казали, що в Карпат майже нічого не було створено попереду, то в другій половині навіть "доробку" і цього гості не спромоглись повторити. Рух як захопив ініціативу з перших хвилин, так і не відпускав її аж до фінального свистка.

"Жовто-чорні" при цьому могли розраховувати на забитий м’яч і раніше, якби Федор та Краснопір не пробивали повз ворота з правого флангу штрафного по різних кутах. А так — усе вирішив свіжий Підгурський, який на 76 хвилині з’явився на заміну, а вже за три оберти секундної стрілки святкував свій дальній удар із центральної зони в лівий кут чужих воріт. Удар, у відповідь на який "леви" промовчали. Таким чином, Рух став першим чвертьфіналістом Кубка України в поточному розіграші.

— Карпати 1:0Підгурський, 79Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор (Притула, 90+3), Слюсар (Підгурський, 76), Пастух — Квасниця (Клайвер, 60), Краснопір (Климчук, 76), Карабін (Руніч, 90+3).Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Чачуа (Клименко, 87), Альварес, Бруніньйо (Векляк, 90+3) — Стеніо (Костенко, 83), Ігор (Устименко, 83), Очеретько (Шах, 82).Попередження: Климчук — Адамюк, Мірошніченко