Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 30 жовтня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25 рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.

Верес — Оболонь

Середа, 30 жовтня, 18:00. Стадіон "Авангард" (Рівне). Головний арбітр — Олександр Солов'ян (Київська обл.)

Верес до сьогоднішнього матчу підходить із серією з п'яти матчів без поразок (1В, 4Н; 8:7). В 11-му турі чемпіонату України колектив Олега Шандрука приймав Ворсклу. "Червоно-чорні" забили першими, але двічі пропустили в другому таймі. Уникнути домашньої поразки команді дозволив гол Миколи Гайдучика ближче до завершення поєдинку.

Після 11-ти зіграних матчів Верес іде 11-м у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, маючи 11 залікових балів. Серед усіх команд турніру саме "червоно-чорні" наразі провели найбільшу кількість домашніх матчів, а саме вісім (1В, 4Н, 3П). У них рівненський клуб пропустив 13 голів, забивши дев'ять.

У Кубку України шляхи Вересу та Оболоні вже перетиналися. У ході розіграші сезону-2021/22, який не вдалося завершити через початок повномасштабного російського вторгнення, київський клуб удома поступився рівненському з мінімальним рахунком через гол Михайла Шестакова. Також зазначимо, що в офіційних матчах "пивовари" ніколи не перемагали "червоно-чорних".

Обидві команди брали участь в 1/16 фіналу КУ в серпні. Верес на виїзді розгромив Металіст 1925, чотири рази забивши у ворота харків'ян, а свої зберігши "сухими", тоді як Оболонь лише в серії пенальті (5:4) здолала в Ковалівці Колос після нічиєї з рахунком 0:0 в основний і додатковий час.

Оболонь у попередніх трьох офіційних матчах зазнала трьох поразок, дві з яких — на виїзді та з рахунком 1:0. В 11-му турі підопічні Сергія Шищенка поступилися Карпатам. Цікаво, що після сьогоднішньої кубкової зустрічі "бровари" зустрінуться з Вересом і в чемпіонаті. Поєдинок у Києві відбудеться в понеділок, 4 жовтня.

Після 11-ти зіграних матчів української Прем'єр-ліги Оболонь іде 15-ю в турнірній таблиці, маючи п'ять очок. У столичної команди найгірший з чималим відривом захист і лише одна перемога в активі. У п'яти виїзних поєдинках чемпіонату "бровари" зазнали п'яти поразок, не зумівши бодай раз забити у ворота своїх суперників.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Когут — Протасевич, Мельник, Вовченко, Шевченко — Дахновський, Кучеров, Годя, Шарай — Мрвальєвич, Нонго

Оболонь: Рибка — Грисьо, Курко, Карась, Стасюк — Слободян, Мороз — Груша, Черненко, Блізніченко — Теслюк

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