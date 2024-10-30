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В середу, 30 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться ЮКСА з Тарасівки та Олександрія.
Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні ім. Баннікова. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу ЮКСА — Олександрія:
Для представника Першої ліги це буде четвертий матч у поточному розіграші турніру. До цього ЮКСА здолала Реал-Фарма (3:0), Поділля (1:0) та Кудрівку (4:0).
Олександрія тільки починає свій шлях у турнірі.