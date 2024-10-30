Україна

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В середу, 30 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться сумська Вікторія та черкаський ЛНЗ.

Поєдинок відбудеться у Черкасах на стадіоні Центральний. Стартовий свисток прозвучить о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Вікторія — ЛНЗ:

Для представника Першої ліги це буде четвертий матч у поточному розіграші турніру. До цього Вікторія здолала МФК Металург (1:0), Чернігів (1:0) та Минай (2:0).

ЛНЗ тільки починає свій шлях у турнірі.