Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють полтавська Ворскла та Динамо Київ.

Полтавська Ворскла та київське Динамо зіграють у 1/8 фіналу Кубка України на стадіоні Динамо ім. О. Бутовського.

Юрій Максимов, після нічиєї проти рівненського Вересу (2:2), залучив до стартового складу Корнієнка на лівий фланг півзахисту.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), використав із перших хвилин Нещерета в рамці воріт, тоді як Караваєв, Малиш, Дячук та Вівчаренко розташуються в обороні, Михайленко гратиме в опорній зоні, а Волошин, Рубчинський вийдуть під нападником Герреро.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко — Ієде, Ковталюк.

Запасні: Домолега, Чорноморець, Ндукве, Кулаковський, Ізотов, Шкрієль, Нестеренко.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Малиш, Дячук, Вівчаренко — Андрієвський, Михайленко — Волошин, Рубчинський, Брагару — Герреро.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Бражко, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Михавко, Саленко, Біловар, Дубінчак.



Гра Ворскла — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.