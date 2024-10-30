Україна

Гравець із Панами уразив ворота Ворскли в матчі Кубка України.

Полтавська Ворскла приймає київське Динамо в рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25.

Господарі поля відкрили рахунок завдяки голу Самсона Ієде. Однак, їхню мінімальну перевагу вже через п'ять хвилин нівелював Едуардо Герреро (пенальті).

Для 24-річного центрального нападника з Панами це дебютний гол у футболці столичного клубу. Сьогодні він проводить свій 10-й матч за "біло-синіх".

Нагадаємо, про придбання Герреро в Динамо оголосили 4 вересня. Він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. За даними порталу transfermarkt, Зоря отримала за Едуардо 2,5 млн євро.

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