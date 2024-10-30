Україна
30 жовтня 2024, 18:16
Динамо Київ у овертаймі вирвало путівку до чвертьфіналу Кубка України у Ворскли
Перемога команди Олександра Шовковського стала результатом помилки голкіпера суперників.
Ворскла — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
30 жовтня 2024, 18:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Динамо Київ 1:2
Голи: Ієде, 26 — Герреро, 31 (пен.), Ванат, 100
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула (Чорноморець, 105) — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко (Ндукве, 60) — Ієде (Ізотов, 105), Ковталюк (Нестеренко, 73).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Малиш (Михавко, 106), Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 91) — Андрієвський (Бражко, 65), Михайленко (Буяльський, 84) — Волошин, Рубчинський, Брагару (Кабаєв, 65) — Герреро (Ванат, 84).
Попередження: Пердута — Дячук, Дубінчак