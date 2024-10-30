Україна
30 жовтня 2024, 19:55
Шахтар переграв Зорю в 1/8 фіналу Кубка України
Вилучення наприкінці гри ускладнило й без того непросте завдання команди Младена Бартуловича.
Шахтар — Зоря, фото УПЛ
30 жовтня 2024, 19:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Зоря 1:0
Гол: Траоре, 21
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Степаненко (Судаков, 66) — Педріньйо да Сілва (Зубков, 71), Бондаренко (Назарина, 89), Марлон, Кевін (Невертон, 89) — Траоре (Сікан, 66).
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Тронтель, 84), Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев (Горбач, 63), Мічин (Дришлюк, 71), Яцик, Слесар (Волошин, 84) — Супряга (Будківський, 63).
Попередження: Франьїч — Слесар
На 80-й хвилині був вилучений Габріель Ескінья (Зоря) (грубе порушення).