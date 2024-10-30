Україна

Представник Першої ліги був близький до вильоту з турніру, проте на 120+ хвилині перевів матч у "футбольну лотерею" та здобув у ній успіх.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України на стадіоні Черкаси-Арена між собою зустрілися сумська Вікторія із Першої ліги та черкаський ЛНЗ, який є представником УПЛ.

Рахунок у матчі було відкрито вже на третій хвилині матчу, коли свій момент зміг реалізувати Данило Книш, проте втримати переможний результат сумському колективу до завершення основного часу не вдалося.

На 49-ій хвилині ЛНЗ повернув паритет на табло після гола Франціса Момо, а вже у додатковий час Олів'є Тілль, здавалося б, закріпив успіх черкаської команди та здобув для неї путівку до чвертьфіналу Кубка України.

Утім, Вікторія показала справжній характер та на 125 хвилині зрівняла рахунок після голу Артем Рябого, завдяки чому вирішувати долю протистояння довелося післяматчевій серії пенальті.

Вікторія — ЛНЗ 2:2 (пен. 3:1)

Голи: Книш, 3, Рябий, 120+5 — Момо, 49, Тіль, 98

Стартовий склад Вікторії:

Стартовий склад ЛНЗ: