Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 листопада та розпочнеться о 18:00.

У дванадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.

Шахтар — Чорноморець

Субота, 2 листопада, 18:00, стадіон “Арена Львів”, Львів. Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ

Шахтар посеред тижня пройшов до чвертьфіналу Кубка. Не найважливіше, м'яко кажучи, досягнення для клубу такого масштабу, але для “гірників” особливо важливо, що їм вдалося вирішити це завдання з мінімальними витратами ресурсів.

Одні й ті самі 11 гравців розпочали у стартовому складі матчі і проти Арсеналу, і проти Динамо. З огляду на необхідність тривалих переїздів, статус гостьової гри в обох матчах, видалення Криськіва в “класичному”, навантаження було, скажімо так, дуже рідкісним для української футбольної команди. З даних 11 гравців проти Зорі вийшли лише Різник, Бондар та Бондаренко – їх доповнили дублери (дуже, до речі, дорогі та статусні), які змогли перемогти 1:0.

Компанія FAVBET вважає, що в Шахтаря значно більше шансів на перемогу в майбутньому матчі: вона оцінюється коефіцієнтом 1.16, а вікторія Чорноморця – 21.00. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 7.60. У чотирьох із п'яти останніх домашніх поєдинків з одеситами донеччани відзначилися щонайменше трьома голами, тому, якщо ви вирішите поставити на індивідуальний тотал "гірників" більше 3,0 – коефіцієнт буде 2.16.

Тепер основний Шахтар відпочив, готовий до нових боїв – і, відповідно, не має права на осічку. Наступного тижня гра з Янг Бойз – якщо її не виграти, то на решту ігор можна взагалі не виходити, це явно найпростіший суперник усього євросезону. Але перед цим треба обіграти Чорноморець, який останнім часом став зовсім непоступливий – і, до речі, у Кубку зайнятий не був.

Допомогти “гірникам” має той факт, який багато років допомагав у матчах проти Зорі та Маріуполя. Чорноморець на перші матчі сезону і 11 гравців для “старту” ледве знаходив. Його врятував Шаблій, який привіз пів-автобуса гравців із Шахтаря. Петряк, Сігєєв, Удод, Лацабідзе, Савченко, Хромей, Янович – усі вони належать “гірникам”, грати проти них права не мають і навіть не поїхали до Львова. А для командної гри важливі як мінімум перші двоє.

Це, звісно, ​​робить Шахтар явним фаворитом гри.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Домашня безнічийна серія Шахтаря триває в Чемпіонаті 13 ігор: 12 перемог та поразка.

Гольовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 9 ігор — 22 голи.

Безвиграшна гостьова серія Чорноморця триває в УПЛ 8 ігор: 2 нічиї та 6 поразок.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія Чорноморця в УПЛ триває 18 ігор (31 гол).

Олександр Бабич біля керма різних клубів може зазнати 90-ї поразки у всіх турнірах, в тому числі 80-ї в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець), 15-й — Микола Матвієнко, 10-й — Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Богдан Бутко (Чорноморець).

100-й матч в УПЛ може провести Єгор Назарина (Шахтар).

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