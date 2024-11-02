Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 листопада та розпочнеться о 15:30.

У дванадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють Карпати та Лівий Берег.

КАРПАТИ — ЛІВИЙ БЕРЕГ

СУБОТА, 2 ЛИСТОПАДА, 15:30. “УКРАЇНА”, ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

В останніх шести матчах Лівий Берег не забив жодного голу. Дивно, але з такою пародією на результативність київська команда продовжує непогано тримати темп боротьби за виживання. Дві нульові нічиї, два очки навіть на такій, суперкризової дистанції – це стільки ж, скільки, наприклад, в Інгульця. Оболонь набрала більше, але лише тому, що грала з Інгульцем – тут, як то кажуть, дві команди одночасно програти не могли.

При цьому, звичайно, ті дві нульові нічиї не повинні створювати ілюзію, що у Лівого Берега все гаразд. Ні, так довго продовжуватися не може, і прямо зараз кияни, за відчуттями, просто намагаються не програти надто багато перед зимовою перервою. Все-таки треба пам'ятати: міжсезоння вони починали і навіть, можна сказати, закінчували як команда першої ліги, право грати в УПЛ отримали за чотири дні до першого туру – і, звичайно, мають не той бюджет, щоб спокійно перебивати чужі пропозиції. Взимку пiдсилення можуть бути, поки що це просто команда першої ліги.

Компанія FAVBET вважає, що в Карпат більше шансів на перемогу в майбутньому матчі: вона оцінюється коефіцієнтом 1.73, а вікторія Лівого Берега – 5.40. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.60. Безгольова серія "чапель" триває вже шість поєдинків, тож пропонуємо розглянути сценарій зі звитягою "левів" всуху з коефіцієнтом 2.30.

Відбиваються, проте, кияни цілком непогано. І в контексті цього дуже цікаво, наскільки прогресують Карпати, щоб справлятися з глибокою, насиченою обороною.

Ось львів'яни, звісно, ​​влітку закупилися, як мало хто. Ще трохи, і в команди, яка так любить наголошувати на “вихованцях львівського футболу”, виникнуть проблеми з лімітом на легіонерів. Але це пов'язано ще й з тим, що Педросо, Невес, Бруніньо дуже гарні – треба віддати належне селекції клубу. Щоправда, коли суперник цілком вирушає в оборону, виявити себе набагато важче: той же Інгулець зовсім нещодавно здобув в Україні 0:0.

Подивимося, що зробив Лупашко, щоби не повторити помилку.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Переможна серія Карпат триває в Чемпіонаті 2 гри.

Карпати не пропускають голів в УПЛ впродовж 290-ти хвилин.

Безвиграшний серіал Лівого Берегу в Чемпіонаті триває 6 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Лівий Берег не забиває голів в УПЛ впродовж 543-х хвилин.

Лівий Берег в Чемпіонаті в гостях набрав більше очок (8), ніж вдома (3).

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошніченко (Карпати).

Лівий Берег при Віталію Перваку може зазнати 10-ї поразки у всіх турнірах.

10-й домашній матч Владислава Лупашка біля керма різних клубів у всіх турнірах.

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