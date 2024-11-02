Україна

Низка рішень від організаторів змагань.

Офіційний сайт УАФ повідомляє, що Контрольно-дисциплінарний комітет організації ухвалив низку рішень. Зокрема, деякі з них стосувались нещодавнього Класичного протистояння поміж київським Динамо та донецьким Шахтарем у рамках одинадцятого туру Прем’єр-ліги.

Зокрема, півзахисника "гірників" Дмитра Криськіва було відсторонено на два матчі за серйозне ігрове порушення.

Також "біло-синіх" було оштрафовано на 10 000 гривень за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

Окрім цього, під розгляд потрапило юнацьке Класичне того ж дня — КДК зобов’язав Динамо сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 гривень за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — щодо проведення матчу без глядачів та зобов’язав клуб сплатити 5 000 гривень за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб.

Додатково КДК розглянув матеріали щодо можливого порушення регламенту київським Лівим берегом під час матчу одинадцятого туру проти луганської Зорі, зобов’язавши "лелек" сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 гривень за повторну затримку початку матчу.

Також львівський Рух зобов’язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 гривень за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні під час дербі десятого туру проти Карпат, а також зобов’язав Рух сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень за здійснення скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу.

Під розгляд також потрапило й вилучення футболіста Кудрівки Данила Тузенка під час матчу чотирнадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Кремінь — Кудрівка, після якого КДК відсторонив футболіста від участі у змаганнях на 2 матчі за жорстоку поведінку.