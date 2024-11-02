Україна

Фахівець повертається до рідного клубу.

Львівські Карпат через офіційні клубні мережі оголосили про початок співпраці з колишнім голкіпером Юрієм Шевчуком, який у професійній кар’єрі футболіста був вихованцем "зелено-білих", а також устиг пограти за словацькі Одеву та Молдаву, і ПФК Львів та львівський Рух.

Виступи за "жовто-чорних" Шевчук завершив улітку 2020 року, після чого працював у клубі на посадах тренера воротарів "дорослої" та юнацької команди, а також асистентом головного тренера у Івана Федика.

Останній рік 39-річний фахівець провів у рівненському Вересі та полтавській Ворсклі, після чого отримав запрошення до Карпат.